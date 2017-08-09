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Eskişehirspor’un ilk hafta deplasman giderini Sağlık-Sen karşılayacak

Sağlık-Sen Eskişehir Şubesi yönetimi, Eskişehirspor Başkanı Sinan Özeçoğlu’nu ziyaret ederek ilk hafta oynanacak İstanbulspor maçının deplasman giderlerini karşılayacaklarını söylediler.

09 Ağustos 2017 Çarşamba 17:02
Eskişehirspor’un ilk hafta deplasman giderini Sağlık-Sen karşılayacak

Maddi yönden sıkıntılarla uğraşan Eskişehirspor’a Sağlık-Sen Eskişehir Şubesi bir ziyarette bulundu. Görüşmede açıklamalarda bulunan Sağlık-Sen Şube Başkanı Hasan Hüseyin Köksal, herkesin Eskişehirspor için elini taşın altına koymasının gerektiğini belirtti. Eskişehirspor’un zor günlerden geçtiğini aktaran Başkan Köksal, "Eskişehirsporumuzun yaşamış olduğu bu zor dönemde tüm STK’ların, paydaşların, büyük küçük demeden şehrin tüm dinamiklerini hayata geçirmemiz gerekiyor. Eskişehirimizin en büyük marka değeri Eskişehirsporumuzu hak ettiği yerlere taşımak Eskişehir’de parasını kazanan her kesimin boynunun borcudur. Göğsümüzü gere gere geçirdiğimiz şanlı mazimizin son 3 senesi hüsran şarkıları söylemekle geçti. Bu saatten sonra yapılabilecek tek bir şey var. Sonuna kadar ve yürekten takımımızın yanında olmak. TFF 1.Lig 1.hafta mücadelesinde deplasmanda İstanbulspor A.Ş. ile oynayacağımız karşılaşmanın deplasman masraflarını Eskişehir Sağlık-Sen Şubesi Yönetim Kurulu olarak karşılayacağız. Tüm Anadolu insanının gönlünde taht kuran, başta tribün kültürü olmak üzere futbol alanında pek çok ilki başaran ortak sevdamız, Eskişehirsporumuzu bu zor günlerde yalnız bırakmayan tüm paydaşlara ve bu zor dönemde elinin taşın altına koyan Kulüp Başkanımız Sinan Özeçoğlu nezdinde tüm yönetim kurulu üyelerine başarılar diliyorum" dedi.

Haber Tarihi: 09 Ağustos 2017 Çarşamba 17:02
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