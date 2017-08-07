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Eskişehirspor'da Sergen Yalçın şoku

Eskişehirspor'da Teknik Direktörlük görevine getirilen Sergen Yalçın'ın UEFA Pro lisans sahibi olmaması Siyah Kırmızılıları lisans sahibi bir hoca arayışına sürükledi.

07 Ağustos 2017 Pazartesi 11:03
Eskişehirspor'da Sergen Yalçın şoku

Eskişehirspor'da Teknik Direktörlük görevine getirilen Sergen Yalçın'ın UEFA Pro lisans sahibi olmaması Siyah Kırmızılıları lisans sahibi bir hoca arayışına sürükledi...

Bilindiği üzere Lig ve kupa maçlarına UEFA Pro lisans sahibi olan Teknik Direktörler görev yapabiliyorlar. Sergen Yalçın'ın ise henüz UEFA Pro lisans sahibi olmadığı öğrenildi. Yaşanılan bu gelişme üzerine Eskişehirspor yönetimi lisans sahibi olan bir isim arayışına girdi. Kırmızı Şimşeklerin bu konuyu bir kaç gün içerisinde çözmesi bekleniyor..

Kaynak:Net26

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2017 Pazartesi 11:03
  1. sergen yalçın
  2. Eskişehirspor
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