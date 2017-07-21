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Eskişehirspor'da Mesut Bakkal'ın alternatifi Nihat Kahveci

Eskişehirspor yönetimini, teknik direktörlük görevi için tecrübeli hoca Mesut Bakkal ile görüşmelerini sürdürürken Nihat Kahveci için ise nabız yokladığı belirtildi.

21 Temmuz 2017 Cuma 16:11
Eskişehirspor'da Mesut Bakkal'ın alternatifi Nihat Kahveci

Transfer yasağı gelen Eskişehirspor, teknik direktör arayışlarını sürdürüyor. Kadrosunu koruyarak Süper Lig'e çıkmayı hedefleyen Eskişehirspor yönetimi, göreve gelmesiyle birlikte tecrübeli teknik adam arayışına girdi.

Mesut Bakkal ile görüşmeler sürüyor

Yönetimin ilk hedefinde Mesut Bakkal'ın olduğu öğrenildi. Tatilini Bodrum'da geçiren Bakkal ile yönetimin bir ön görüşme yaptığı öğrenildi. İlk görüşmede Bakkal'ın transfer yasağından dolayı olumlu bir cevap vermediği iddia edilirken, görüşmelerin sürdüğü belirtildi.

53 yaşındaki Mesut Bakkal son olarak Kayserispor'da görev almıştı.
53 yaşındaki Mesut Bakkal son olarak Kayserispor'da görev almıştı.

Diğer aday Kahveci

Yönetimin, Bakkal ile görüşmelerin olumsuz sonuçlanmasına karşı bir diğer teknik direktör adayı ise Nihat Kahveci.

Yönetimin iki gün içinde teknik adamla sözleşme imzalaması bekleniyor.

  • Öte yandan Eskişehirspor futbolcuları antrenmanlarını teknik adam olmadan sürdürüyor.
Haber Tarihi: 21 Temmuz 2017 Cuma 16:11
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  4. Eskişehirspor
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