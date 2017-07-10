Eskişehirspor’da çalışmalar sürüyor

Eskişehirspor, 2017-2018 sezonu çalışmalarına sabah saatlerinde Vali Hanefi Demirkol Tesisleri’nde yaptığı antrenman ile devam etti. 80 dakika süren idman, ısınma hareketleri ile başladı. Koordinasyon ve 5’e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, core çalışması ile son buldu. Eskişehir temsilcisi, akşam saatlerinde yapacağı antrenman ile çalışmalarına devam edecek.