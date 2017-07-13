Eskişehirspor’da başnalık krizi çözüldü

Anadolu Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen Genel Kurul’da, Eskişehirspor başkanlığına Sinan Özeçoğlu talip oldu. Tek liste ile seçime giren Özeçoğlu, oy birliğiyle başkanlık koltuğuna geçti. Başkan Özeçoğlu’nun listesinde ise, Celalettin Kesikbaş, Özgür Fetih Demirdaş, İsmail Ilgaz, Yavuz Tuna, Ömer Benli, İlhan Yener, Bülent Ayva, Ersin Tekgöz, Metin Arslanoğlu, Hüseyin Patel, Şerafettin Körü, Hasan Baysal, Refik Karaçay, Öcal Murat Sürel yer aldı.

Seçimin ardından bir konuşma yapan Başkan Özeçoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı’ya teşekkür ederek konuşmasına başladı. Başkan Özeçoğlu, "Bugün burada yoğun iş temposu içinde vakit ayırarak en güçsüz günlerinde Eskişehirsporumuzun yeniden ayağa kalkmasına katkı sağlayan ve bir araya gelmemizde bize öncülük eden büyüğümüz Sayın Bakanımız Nabi Avcı’ya teşekkür ediyorum. Bir vesile ile Eskişehirsporumuzun tekrar eski günlerine dönmesi adına bizi cesaretlendiren herkese teşekkür ediyorum. Burada bize düşen görev tüm sıkıntıları aşacak kararlılıkta olmak ve inancımızı yitirmemek. Bugün olduğu gibi. Kötü günümüzde şehrimizin değerlerini koruyabilelim. Bütün takımlar çalışmalarına başladı batta bugün fikstür çekildi. İlk maçımız İstanbul’da. İki tane de içeride var. Burada seyircisiz maç oynayacağız. Daha sonra deplasmana gideceğiz. Ama bu Eskişehirspor taraftarıyla, Eskişehir halkı ile biz her şeyin üstesinden geliriz. Neticede geçen yıl da 4 tane seyircisiz maç oynadık. Halil Başkanımız da büyük özveri gösterdi. Sadece bir penaltı ile Süper Lige çıkamadık. Bir şanssızlıktı. İnşallah bu sene o şanssızlığı yaşamadan biz bütün Eskişehirspor taraftarı ve seyircisi ile bir üst lige çıkacağımıza inanıyorum" dedi.

Konuşmanın ardından Divan Kurulu Başkanı Aydın Begiter tarafından Başkan Özeçoğlu’na mazbatası verildi.