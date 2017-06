Eskişehirspor krizden çıkmanın yollarını arıyor

Vali Hanifi Demirkol Tesisletine bir basın açıklaması yapan Eskişehirspor Başkanı Halil Ünal birlik ve beraberlik çağrısını yineledi.Göztepe maçındaki mağlubiyete değinen Ünal, “Geçen sene birçok problem vardı. Bir takım kurup sahaya çıktık. Tek hedefinin şampiyonluk olacağını söyledik. Buna inandık. Birlik beraberlik içinde bu heyecanı yaşattık. Olmadı mı olmuyor. Bunun ciddi bir üzgünlüğü içindeyiz” dedi.

Çağrılarımız umduğumuz şekilde ilgi görmedi

Defalarca çağrıda bulunduklarını söyleyen Ünal, “Neler yapabileceğini en zor şartlarda, büyük takımların hayalinden geçen oyuncuları getirebileceğini gösterdik. Biz kulübün önünü kapamak istemiyoruz. Yeni bir oluşum ile dirilişi hep beraber sağlamak zorunda olduğumuzu dile getirdim. Maalesef bu çağrılarımız umduğumuz şekilde ilgi görmedi. Bu şehrin seçilmişleri, sayın bakanımız, milletvekillerimiz, oda başkanlarımız, iş adamlarımız, eski başkanlar, yöneticiler bir araya gelip hep beraber bunu ortadan kaldırmamız lazım” dedi.

“Hep beraberseniz başarı vardır”

Ünal açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Yeni bir sezona başlayabilmek yeni bir enerji demektir. Güçlü bir yönetimin oluşması demektir. Bunun için de güçlü bir yönetim kurulu oluşturulmalıdır. Her kulübün borcu var. Bu çok abartılacak bir şey değil. Bu kulübün borcu da çoğalmadı azaldı. Genel kuruldan çıkan bir birliktelik yeni bir sinerji oluşturur ve layık olduğu süper ligde olursun. Şehir bir araya gelmeli, Eskişehirspor krizler meselesini değil şampiyonluğunu, Avrupa kupalarını tartışmalı. Kaos ortamında çıkarılmalı. Hep beraberseniz başarı vardır. Hepimizin bir araya gelmesi gerekmekte. Laf olsun diye bir liste yapmanın bir faydası yok. Dün uzun uzun sayın bakanımızla telefon görüşmesi yaptım. Kim göreve gelirse destek olacağını söyledi. Sadece bakanımızın değil hepimizin bir araya gelmesi lazım. Bu birliktelik şu anda arzuladığım şekilde değil. Sıradan bir yönetim kurulu listesi yaparak Türk futbol kamuoyunun kabulleneceği bir yönetim kurulu oluşmaz ise ben hiçbir şekilde aday olmayacağımı söyledim. Her kim aday ise bunun önünü açacağımızı da söyledim. Sonuna kadar destek olacağımızı her fırsatta söylüyorum. Yaptığımız çağrıya birçok yerden olumsuz cevap geldi. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız şirket kurma noktasına getirdi. Kuralım hocam, hisse alacaksanız dedik, altın alırım dedi. Bir birliktelik sağlayamıyoruz. Tesis masrafını biri üstlenir, personel maaşını biri üstlenir gibi birçok modeli ortaya koyduk günlerdir. Günlerdir eski başkanların tamamıyla görüştüm, başkanlığa kadar teklif ettim.Gereken her türlü destek verebileceğini söyledim. 2014-2015’ten sıkıntı yaratan ödemeler belli. Hep beraber bir çare üretelim, bunlar ödensin. Siyasi idarenin sivil toplum örgütlerinin içinde olduğu yeni bir yapıyı oluşturmamız lazım. Laf olsun diye, başkan olalım diyip genel kuruldan geçip, kulübe gelip oturmanın anlamı yok. Eskişehirspor’un geleceğinin selameti açısından önemli. Bu benim şahsi çağrım değil, benim tapulu malım değil. Bu kulüp şehrin, taraftarın kulübü benim kulübüm değil. Başarılı mutlu efsanevi günlerine Eskişehirspor’u tekrar yaratabilirim. Her kulübün borçları var. İçinden kalkınmayacak bir şey değil. Ama bir kişinin, 5 kişinin taşıyacağı bir yük değil. Herkesin sahiplenmesi gerekir. Ama şu ana kadar böyle bir sahiplenme söz konusu değil. Yeniden gelip 3 yıl bu kulübün önünü tıkamak gibi lüksümüz yok. Bu kulübü çok seviyorum, üçüncü evladım. Bu hastalığı gidermek zorundayız, tedavisini çözmek zorundayız. Son dakikaya kadar bekledik. Bu çağrımız inşallah genel yankı uyandırır. Aksi takdirde yarın kulüp kapanır, kayyum gelir gibi bir durum da yok. Yarın bir yönetim oluşursa oluşacak yoksa divan kongreyi birkaç gün daha öteleyecek. Herkesin çok merak ettiği, yarın yaşayacağımız tablo bu. Çok düzgün, kamuoyunun kabul ettiği yönetim kuruluna sonuna kadar desteğe hazırım.”

“Geçen seneden daha iyi durumdayız”

“Bu takımın bu girdaptan çıkması gerekiyor” diyen Ünal, “Oyuncular, görüştüğümüz transferler bunu bekliyor. Şartlar geçen seneye göre daha iyi. Elimizde bir iskelet kadro var. Geçen sene sıfırdan bir takım yapılmıştı. Bu sene nokta transferlerle gidilecek. Ekonomisini rahatlatmış sezon içinde kriz yaşamadan takımı oluşturmak. Oyuncu huzurlu ve mutlu şekilde kampa gelmeli. Yeni teknik direktörün de tek amacı şampiyonluk olmalı. Eskişehirspor niye kapansın. Bu para bulunacak, bu kulüp yine şampiyonluk için mücadele edecek. Hep beraber bunun mücadelesini vermek zorundayız” diye konuştu.

Eskişehirspor bu krizi fırsata çevirmeli

Ünal, “5 dakikada bir liste yapılabilir. Artık bu krizi fırsata çevirmek zorundadır. Hangi arkadaşımızla bunu yapabileceksek orada hep beraber olmalıyız. Sen ben kavgasını bırakıp Eskişehirspor’un geleceğini planlamak zorundayız. Benim başkanlık derdim yok. Lütfen Eskişehirspor kulübünü seven herkes bir ucundan tutsun. Bu tarihi bir çağrıdır. Bu takım önü açık şekilde şampiyon olsun. Her şeyi kısa sürede başarabiliriz. Silkinmemiz lazım. Hep bir arada olursak bunu başarabiliriz. Bu şehir bunu başarabilir. Aksi takdirde bu karamsar tablo bitmez” ifadelerini kullandı.

İsim hakkı ile ilgili gelişme yok

Stadın isim hakkın ile ilgili de konuşan Ünal, “Bulunduğumuz ligde stadın isim hakkı ile ilgili büyük paralar verilmiyor. Bakanımızın ciddi destek vereceğinden hiç şüphemiz yok. ETİ her fırsatta destek oluyor. Toplu bir çözümle yola çıkılırsa bu işten kaçmayacağını biliyorum. Bir kişiyle bu işin çözümü zor. Geldik demek için gelmek, vay kulüp kapanıyor diye gelmek bu kulübü kapamaya götürür. Şehirdeki davranış ne olursa olsun. Temiz bir sayfa açıp bu kulübün geçmişini hep beraber temizleyip şampiyonluk hedefi ile yürümeliyiz. Bunun tek doğrusu bu” dedi.

Oyuncular genel kurulu bekliyor

Ünal, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Takımın tamamı genel kurulu bekliyor. Ayın 5’inde takımın toplanması planlanıyor. Yine de toplanması gerekiyor. Takım yeni sezona hazırlanırken yeni transferler kampa gönderilir. Birçok oyuncumuza ciddi transfer teklifleri var. Özellikle altyapıdan kazandırdığımız oyunculara. Oyuncu kaybetmememiz lazım. Onu sat bunu sat o yüzden bu duruma geldik. Bu gece divan konusunda eski başkanlarla bir görüşmede bulunacağım. Değilse her türlü divanı oluşturacağız.”