Eskişehirspor, Erkan Zengin ile yollarını ayırdı

TFF 1. Lig takımlarından Eskişehirspor Kulübü, takım kaptanı Erkan Zengin ile yollarını ayırdı.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Eskişehirspor'un takım kaptanlığını yapan Zengin'e siyah-kırmızılı ekibe verdiği emek için teşekkür edildi.

Açıklamada, "Değerli oyuncumuz Erkan Zengin ile karşılıklı anlaşarak, transfer dönemi süresince transfer görüşmeleri yapmasına izin verilmiştir. Kararın camiamız için hayırlara vesile olmasını diler, kaptanımızın Eskişehirspor'a verdiği katkı ve emek için teşekkür ederiz." denildi.