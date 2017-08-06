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Eskişehir'i sağanak yağış vurdu

Eskişehir'de sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Bazı cadde ve sokaklarda su  birikintileri oluştu, trafikte aksamalar yaşandı.

06 Ağustos 2017 Pazar 11:47
Eskişehir'i sağanak yağış vurdu

Eskişehir'de Sabah etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su  birikintileri oluştu, sürücüler zor anlar yaşadı.

Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar iş yerlerine sığınırken,  bazıları da su birikintilerinin üzerinden atlayarak geçmeye çalıştı.

Eskişehir-Bursa ve Eskişehir-Ankara karayolunda biriken sular,  karayolları ekipleri tarafından temizlendi. Büyükşehir Belediyesi ekipleri de  cadde ve sokaklardaki tıkanan rögarları vidanjör yardımıyla açtı.

Sağanak nedeniyle trafik zaman zaman aksadı.

Haber Tarihi: 06 Ağustos 2017 Pazar 11:47
  1. eskişehir
  2. sağanak yağmur
  3. Sabah
  4. Bursa
  5. Ankara
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