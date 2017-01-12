Eskişehir'den Suriye'ye yardım eli

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Eskişehir Valiliği tarafından "Suriyeli mazlumun umudu sen ol" sloganıyla düzenlenen yardım kampanyası kapsamında,yaklaşık 800 ton gıda ve ihtiyaç malzemesinin Suriyeliler'e gönderildiği bildirildi.

Vali Yardımcısı Bekir Şahin Tütüncü, yaptığı yazılı açıklamada, Suriye'de yaşam mücadelesi veren insanların mağduriyetini bir nebze olsun giderebilmek için valilik tarafından başlatılan kampanyanın Yunus Emre'nin kentinde, sevgi ve hoşgörü dolu gönüllere sahip insanlar tarafından büyük ilgi gördüğünü ifade etti.

Kampanya kapsamında bugüne kadar 585,5 ton un, 73,1 ton patates, 40 bin litre sıvı yağ, 27,75 ton kuru bakliyat, 26,65 ton soğan, 2 ton şeker, 11 ton makarna ile 3 tır dolusu muhtelif gıda, kıyafet ve temizlik malzemesinin Suriyeliler'e gönderildiğini ifade eden Tütüncü, bu yardımlarla Suriye'deki mazlumların acil gıda ihtiyaçlarının giderilmeye çalışıldığını bildirdi.

Tütüncü, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan içinde bulunulan kış mevsimi nedeniyle öncelikli olarak Suriye'de yaşayan insanların ısınma sorununun giderilmesi gerektiği yönünde bilgi alındığını, bu nedenle devam eden kampanyaya battaniye ve benzeri yönünde şubat ayının sonuna kadar sürdürüleceğini belirtti.