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Eskişehir'deki kazada flaş gelişme

Eskişehir'de, tur otobüsünün yol kenarındaki ağaçlaraçarpması sonucu 11 kişinin öldüğü, 44 kişinin yaralandığı kazayla ilgili aracıkullanan şoför tutuklandı.

21 Ocak 2018 Pazar 18:05
Eskişehir'deki kazada flaş gelişme

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, kazanın ardından gözaltına alınan otobüs şoförü Muhsin Özer (51) ile ikinci şoför Erkan A'nın emniyetteki sorgusu tamamlandı.

Sürücüler işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Otobüs şoförü Muhsin Özer, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. İkinci şoför Erkan A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ankara'dan Bursa'ya geziye gidenleri taşıdığı öğrenilen Muhsin Ö. idaresindeki 06 FL 644 plakalı Kartallar Gezi firmasına ait tur otobüsü dün Eskişehir-Bursa karayolunun 3. kilometresinde yol kenarındaki ağaçlara çarpmış, kazada 11 kişi yaşamını yitirmiş, 44 kişi yaralanmıştı.

Haber Tarihi: 21 Ocak 2018 Pazar 18:05
  1. Muhsin Özer
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