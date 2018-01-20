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Eskişehir'de yolcu otobüsü ağaçlara çarptı!

Ankara'dan Bursa'ya geziye giden yolcuları taşıyan otobüs, Eskişehir çıkışında yoldan çıktı ve en az 13 kişi yaşamını yitirdi. 42 yaralı ise hastanelerde tedavi altına alındı.

20 Ocak 2018 Cumartesi 08:16
Eskişehir'de yolcu otobüsü ağaçlara çarptı!

Ankara'dan Bursa'ya geziye giden yolcuları taşıyan 06 FL 644 plakalı tur otobüsü, Eskişehir çıkışında yol kenarındaki ağaçlara çarptı.

Kentin hemen üç kilometre dışında gerçekleşen kazada en az 13 can kaybı var.

Kartallar Gezi firmasına ait otobüsle seyahat eden 42 kişi ise yaralandı.

Kaza bölgesine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi, yaralılar ambulanslarla hastanelere taşındı.

Dünün bilançosu: 5 ölü, onlarca yaralı

- Muş’ta Adnan Öletaş yönetimindeki ‘Lider Muş’ firmasına ait yolcu otobüsü, dün sabah tipi nedeniyle kontrolden çıkıp dereye uçtu. Kazada Osman Aslan, Turgut Deniz, Yaşar İpek, İbrahim Eren, Memik Gökşin ve Hamza Karabalık adlı 6 yolcu öldü, 29 kişi yaralandı.

- Konya - Afyonkarahisar yolunda Bedih Üzmelih yönetimindeki yolcu otobüsünün şarampole yuvarlanmasıyla 38 kişi yaralandı. 

- Sivas Koyulhisar’da Özdemir İsmiçoğlu yönetimindeki yolcu otobüsünün devrilmesiyle 16 kişi yaralandı. 

- Kahramanmaraş Afşin’de Gökhan Özcan yönetimindeki Öz Elbistan Turizm’e ait yolcu otobüsü ile İbrahim Sarıkurt’un kullandığı otomobil çarpıştı. Sarıkurt öldü, 4 kişi yaralandı. 

Haber Tarihi: 20 Ocak 2018 Cumartesi 08:16
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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