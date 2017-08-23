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Eskişehir’de uyuşturucu satıcısı anne ile 2 çocuğu yakalandı

Eskişehir’de uyuşturucu madde sattıkları tespit edilen anne ve 2 çocuğu yakalandı.

23 Ağustos 2017 Çarşamba 18:42
Eskişehir’de uyuşturucu satıcısı anne ile 2 çocuğu yakalandı

Olay, Zafer Mahallesi Gündüzler Sokak’ta yaşandı. Burada bulunan bir ikamete Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Uyuşturucu madde ticareti yapıldığı ihbarı üzerine düzenlenen operasyonda, Abdil Ö. (24) isimli şahsın üst aramasında bonzai maddesi ele geçirildi. Daha sonra ikamette arama yapan ekipler, 201,15 gram bonzai ve satışa hazır 29 çıkı toplam daralı 5 gram bonzai ele geçirdi.

İkamette yapılan arama sırasında yakalanan A.Y. (15) ve Y.Y. (13) isimli 2’si suça sürüklenen çocuk ve A.U. (52) hakkında Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan işlem başlatıldı.

Suça sürüklenen 2 çocuk ile birlikte A.U. adliyeye sevk edildi.

Haber Tarihi: 23 Ağustos 2017 Çarşamba 18:42
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