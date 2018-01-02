Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 2 kişi gözaltına alındı

Eskişehir’de uyuşturucu madde kullanmak ve ticaretini yapma suçlarından gözaltını alınan 2 şüphelinin evlerinde silah ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

02 Ocak 2018 Salı 14:20
Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 2 kişi gözaltına alındı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalarda, Zafer Mahallesinde bulunan iki evde M.C. (22) ve N.U. (36) isimli iki şahıs yakalandı. Evlerde yapılan aramalarda 14.10 gram esrar, 1.5 gram esrarla karışık tütün, 2 Extacy hap, 1 adet pompalı tüfek ve tüfeğe ait 2 adet fişek ele geçirildi. Bir şüpheliye uyuşturucu ticaretinden, bir şüpheliye ise kullanmaktan işlem yapıldı. Ayrıca N.U. İsimli şahsın 6 yıl 8 ay kesilmiş hapis cezası olduğu ve hakkında 5 ayrı suçtan aranması bulunduğu tespit edildi. Şüpheli şahıslardan biri emniyet güçleri tarafından bugün adliyeye sevk edildi.

 

Haber Tarihi: 02 Ocak 2018 Salı 14:20
  1. Eskişehir
  2. uyuşturucu
  3. operasyon
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İsrail meclisi o yasayı hızlıca geçirdi
    1. İsrail meclisi o yasayı hızlıca geçirdi
    2. Narkotik polisi iki valizde buldu! 34..
    3. İngiltere'de şok... Gerçek adı Barış mı?
    4. Demirtaş'a bir ceza daha geldi
    5. Erdoğan'ın talimatıyla harekete..
    6. Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 2..
    7. İran'dan beklenen uyarı geldi
    8. Şehit Yasin Börü ile ilgili flaş gelişme
    9. Onlar da ABD'den İran'a müdahil oldu
    10. Yasin Börü'yü şehit eden cani yakalandı!
    11. Skandal görüntü! Caddeye kısa yoldan..
    12. Musk 'yapmak için can atıyorum'..
    13. ABD sivilleri vurdu! Onlarca ölü var
    14. AK Parti'den flaş 'Abdullah Gül'..
    15. "Dostların attığı gül, incitebilir,..
    16. Erdoğan'a hediye edilen aslan..
    17. Yüz binlerce işçi yıllardır bu anı..
    18. 'Cumhurbaşkanının şakağına silah..
    19. Hamaney'den flaş açıklama:..
    20. Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu: 9..
    Suudi Arabistan'da petrol suyunu çekti! Tarihlerinde bir ilk...
    Suudi Arabistan'da petrol suyunu çekti! Tarihlerinde bir ilk...
    İran'da sıcak gelişme! Ruhani söz verdi
    İran'da sıcak gelişme! Ruhani söz verdi
    Gül’den dikkat çeken ziyaret… Peki yanında kim vardı?
    Gül’den dikkat çeken ziyaret… Peki yanında kim vardı?
    500 bin kişi çalıştırıyordu, Dünya devinin CEO'su ve ailesi feci kazada öldü
    500 bin kişi çalıştırıyordu, Dünya devinin CEO'su ve ailesi feci kazada öldü
    Üzücü görüntü! Sadece 8 kişi uğurladı...
    Üzücü görüntü! Sadece 8 kişi uğurladı...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 31.12.2017
    Bay Abdullah Gül nezdinde Gezicilerden beteriz!
    Bay Abdullah Gül nezdinde Gezicilerden beteriz!
    'Emniyette 'Masonlar' çok güçlü'
    'Emniyette 'Masonlar' çok güçlü'