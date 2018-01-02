Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 2 kişi gözaltına alındı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalarda, Zafer Mahallesinde bulunan iki evde M.C. (22) ve N.U. (36) isimli iki şahıs yakalandı. Evlerde yapılan aramalarda 14.10 gram esrar, 1.5 gram esrarla karışık tütün, 2 Extacy hap, 1 adet pompalı tüfek ve tüfeğe ait 2 adet fişek ele geçirildi. Bir şüpheliye uyuşturucu ticaretinden, bir şüpheliye ise kullanmaktan işlem yapıldı. Ayrıca N.U. İsimli şahsın 6 yıl 8 ay kesilmiş hapis cezası olduğu ve hakkında 5 ayrı suçtan aranması bulunduğu tespit edildi. Şüpheli şahıslardan biri emniyet güçleri tarafından bugün adliyeye sevk edildi.