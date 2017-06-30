Eskişehir’de trafik kazası: 3 yaralı

Alınan bilgiye göre, Eskişehir-Seyitgazi karayolunun 10’uncu kilometresinde Ebru B. idaresindeki 03 DE 161 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada sürücü Ebru B. ile 2 kadın yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.