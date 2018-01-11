Eskişehir'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Akşam saatlerinde Kütahya-Eskişehir karayolunun 6. kilometresinde meydana geldi. Yolda seyir halinde ilerleyen araç, yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği araç takla atarak yol kenarında bulunan araziye uçtu. Kaza sonrasında araçta bulundan 26 yaşındaki Eray Erdağ hayatını kaybederken, henüz ismi öğrenilemeyen babası ise yaralandı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.