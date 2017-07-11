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Eskişehir'de tır devrildi: 1'i ağır 3 yaralı

Eskişehir’de tırın devrilmesi neticesinde meydana gelen kazada 1’i ağır 3 kişi yaralandı

11 Temmuz 2017 Salı 10:22
Eskişehir'de tır devrildi: 1'i ağır 3 yaralı

Kaza, İğdir-Düzköy güzergahında yaşandı. İddialara göre, Erkan G. hakimiyetindeki sebze yüklü 26 PT 513 plakalı tır, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kaza sonucu 1’i ağır olmak üzere sürücü ile birlikte Şeyhmus A. ve Ogır D. yaralandı. Tırın kasasında bulunan tonlarca domates ise yola saçıldı.

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2017 Salı 10:22
  1. EKİŞEHİR
  2. TIR
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