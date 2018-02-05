Eskişehir'de suç makinesi çocuk yakalandı

Çamlıca Mahallesi’nde park halindeki bir otomobilden hırsızlık yaptığı belirlenen C.Y.’yi (17) Çocuk Şubesi ekipleri fark etti. Yaşanan kovalamaca sonrası yakalanan suç makinesinin 14 ayrı suçtan 30 yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan suç makinesi, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.