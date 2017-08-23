Eskişehir’de savcıyım diyerek yaşlı adamı dolandırdı

Telefon ile aranan 80 yaşındaki Ç.K., kendisini savcı olarak tanıtan şüpheli ile görüştü. Şüpheli, yaşlı adama oğlunun sahte para bulundurmak suçundan nezarethanede olduğunu ve oğlunun kurtulabilmesi için evde bulunan paraları göndereceği görevliye teslim etmesi gerektiğini söyledi. Ardından ikamete görevli kılığında 20-25 yaşlarında, orta boylu ve esmer bir şahıs geldi. Gelen şahıs Ç.K.’nın biriktirdiği 27 bin lirasını alarak evden ayrıldı. Dolandırıldığını anlayan yaşlı adam bunun üzerine polis ekiplerine giderek şikayetçi oldu.

Olayla alakalı çalışmalar devam ediyor.