Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Eskişehir’de savcıyım diyerek yaşlı adamı dolandırdı

Eskişehir’de kendisini savcı olarak tanıtan şüpheli, yaşlı adamı 27 bin lira dolandırdı.

23 Ağustos 2017 Çarşamba 17:44
Eskişehir’de savcıyım diyerek yaşlı adamı dolandırdı

Telefon ile aranan 80 yaşındaki Ç.K., kendisini savcı olarak tanıtan şüpheli ile görüştü. Şüpheli, yaşlı adama oğlunun sahte para bulundurmak suçundan nezarethanede olduğunu ve oğlunun kurtulabilmesi için evde bulunan paraları göndereceği görevliye teslim etmesi gerektiğini söyledi. Ardından ikamete görevli kılığında 20-25 yaşlarında, orta boylu ve esmer bir şahıs geldi. Gelen şahıs Ç.K.’nın biriktirdiği 27 bin lirasını alarak evden ayrıldı. Dolandırıldığını anlayan yaşlı adam bunun üzerine polis ekiplerine giderek şikayetçi oldu.

Olayla alakalı çalışmalar devam ediyor. 

Haber Tarihi: 23 Ağustos 2017 Çarşamba 17:44
  1. Eskişehir
  2. savcı
  3. dolandırıcılık
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kafa kafaya feci kaza 3 ölü, 3 yaralı
    1. Kafa kafaya feci kaza 3 ölü, 3 yaralı
    2. Aykut Kocaman: Birinci adım...
    3. FETÖ'den yargılanan Çapkın'ın talebi..
    4. Kara Kuvvetleri Komutanlığında devir..
    5. O ülkede dini nikâhlar için ceza geliyor
    6. Yakalanacağını anlayınca intihar etti
    7. Hacı adaylarımız için yeni..
    8. Dünya 3.'sü güreş takımımız yurda döndü!
    9. Çin'den ABD'ye tepki!
    10. Erdoğan, gurbetçi vatandaşlar ile..
    11. Eskişehir’de uyuşturucu satıcısı anne..
    12. Galatasaray, Boğaz'da birlik..
    13. Maçka Jandarma Komutanı Zengin..
    14. Polisin durdurduğu araçta bulunan..
    15. Maçka Jandarma Komutanı gözaltında
    16. Başkent'te 9 kilogram kubar esrar ele..
    17. CHP Sözcüsü Tezcan: Kemal..
    18. Bakan Ömer Çelik: Önce insanlık..
    19. Bilimsel veri: Sokak lambaları meme..
    20. Jandarmadan trafiğe 'helikopterli'..
    Nihat Genç çok sert konuştu… ‘Sözcü ve Cumhuriyet kapımı dahi çalamaz!’
    Nihat Genç çok sert konuştu… ‘Sözcü ve Cumhuriyet kapımı dahi çalamaz!’
    Gürsel Tekin'den Kılıçdaroğlu tehditi!
    Gürsel Tekin'den Kılıçdaroğlu tehditi!
    Ahlaksızlıkta sınır tanımıyorlar! Eşini öz yeğeni ile aldattı!
    Ahlaksızlıkta sınır tanımıyorlar! Eşini öz yeğeni ile aldattı!
    Artık kaçıyor… Cephe yarıldı! İçeri girdiler...
    Artık kaçıyor… Cephe yarıldı! İçeri girdiler...