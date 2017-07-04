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Eskişehir'de sahte plakaya 7 bin lira ceza kesildi

Eskişehir'de, ikiz plakalı aracın sürücüsüne resmi belgede sahtecilik suçundan yaklaşık 7 bin lira ceza kesildi.

04 Temmuz 2017 Salı 14:38
Eskişehir'de sahte plakaya 7 bin lira ceza kesildi

Önceki gece ikiz plakalı olarak aranan bir aracın Ankara’dan Sivrihisar ilçesi istikametine seyir halinde olduğu bilgisi üzerine jandarma ekipleri bir çalışma başlattı. Plakası açıklanmayan araç, Aşağıkepen Mahallesi yol ayrımında durduruldu. Yapılan kontrol sonrası ikiz plakalı olduğu belirlenen araçla ilgili sürücü A.N.Ö.’ye, ilgili kanunun birkaç maddesine muhalefet suçundan toplam 6 bin 942 TL idari para cezası kesildi.

Haber Tarihi: 04 Temmuz 2017 Salı 14:38
  1. eskişehir
  2. sahte plaka
  3. sivrihisar
  4. ankara
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