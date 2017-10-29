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Eskişehir’de operasyon: 5 şüpheliye gözaltı

Eskişehir'de, DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonda Irak ve Tataristan uyruklu 5 şüpheli gözaltına alındı.

29 Ekim 2017 Pazar 16:21
Eskişehir’de operasyon: 5 şüpheliye gözaltı

Alınan bilgiye göre, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, 4'ü Irak, 1'i Rusya'ya bağlı Tataristan uyruklu 5 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor.

İHA

Haber Tarihi: 29 Ekim 2017 Pazar 16:21
  1. Eskişehir
  2. deaş
  3. terör operasyonu
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