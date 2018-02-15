Eskişehir’de kaza yapan alkollü şahıs polis ekiplerine zor anlar yaşattı

Olay Yenibağlar Mahallesi Üniversite Caddesi üzerinde gerçekleşti. Erencan Y. isimli şahıs, 06 DF 1114 plakalı otomobiliyle gece geç saatlerde alkollü bir şekilde trafiğe çıktı. Üniversite Caddesi üzerinde bir süre seyrettikten sonra aracının hakimiyetini kaybedip yol üstündeki refüjde bulunan reklam panosuna çarptı. Savrulan araçtan şans eseri yara almadan kurtulan şahıs, iddialara göre olay yerinden kaçtı. Ardından çevredeki bulunan insanlar, polis ekiplerine haber vererek durumu bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler incelemelere başladı.

KAZAYI ARKADAŞININ YAPTIĞINI SÖYLEDİ

İddialara göre, polis ekiplerinin incelemeleri sırasında olay yerine bir arkadaşıyla gelen Erencan Y., kazayı arkadaşının yaptığını söyledi. Daha sonra polis ekipleri, şüpheli şahsın arkadaşına kazanın nasıl gerçekleştiğini sordu. Fakat iki arkadaşın kaza hakkında çelişkili ifadeler vermesi üzerine ekipler, olayın gerçeğini gün yüzüne çıkardı. Şahıslara yapılan kontroller sırasında polis ekiplerine zor anlar yaşatan Erencan Y.’nin 187 promil alkollü olduğu kazayı kendisinin gerçekleştirdiği tespit edildi.

Öte yandan ekipler, kazayı gerçekleştiren Erencan Y. hakkında gerekli işlemlere başladı.