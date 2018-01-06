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Eskişehir'de kanlı saldırı: Ölü ve yaralılar var!

Eskişehir'de kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, market sahibi 33 yaşındaki Ayhan Köle'yi tabancayla ateş ederek öldürdü, 28 yaşındaki Savaş Köral'ı da yaralayıp kaçtı.

06 Ocak 2018 Cumartesi 08:18
Eskişehir'de kanlı saldırı: Ölü ve yaralılar var!

Saldırı, gece Bahçelievler Mahallesi Dumanlı Sokak'ta meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, market sahibi Ayhan Köle ile yanında bulunan Savaş Köral'a işyeri içersinde tabancayla ateş etti.

Saldırgan kaçarken yaralı halde dışarı çıkan Ayhan Köle sokakta yığılıp kaldı. Köle, ihbar üzerine gelen 112 sağlık ekibini müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kulağından yaralandığı belirtilen Savaş Köral ise ambulansla Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. 

Ölen Ayhan Köle'nin cenazesi otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı, polis ekipleri kaçan saldırganı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Haber Tarihi: 06 Ocak 2018 Cumartesi 08:18
  1. Eskişehir
  2. Bahçelievler
  3. Savaş Köral
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