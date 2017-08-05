Eskişehir’de kaçak sigara ve içki operasyonu

Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri aldıkları bir ihbarı değerlendirerek, belirlenen bir iş yerine operasyon düzenlendi. Operasyonda iş yerinde yapılan aramada 3 koli içerisinde 42 şişe kaçak içki ve 120 paket sigara ele geçirdi. Kaçak sigara ve içkilerin sahibinin bulunması için ekipler tarafından çalışma başlatıldı.