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Eskişehir’de kaçak sigara ve içki operasyonu

Eskişehir’de düzenlenen kaçak içki ve sigara operasyonunda 42 şişe içki ile 120 paket sigara ele geçirildi.

05 Ağustos 2017 Cumartesi 22:46
Eskişehir’de kaçak sigara ve içki operasyonu

Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri aldıkları bir ihbarı değerlendirerek, belirlenen bir iş yerine operasyon düzenlendi. Operasyonda iş yerinde yapılan aramada 3 koli içerisinde 42 şişe kaçak içki ve 120 paket sigara ele geçirdi. Kaçak sigara ve içkilerin sahibinin bulunması için ekipler tarafından çalışma başlatıldı.

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2017 Cumartesi 22:46
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