Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Eskişehir'de kaçak içki operasyonu

Eskişehir'de düzenlenen kaçak içki operasyonunda 67.30 litre boğma rakı ile 46 şişe bandrolsüz içki ele geçirildi.

08 Ocak 2018 Pazartesi 19:59
Eskişehir'de kaçak içki operasyonu

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, durumundan şüphelendikleri 2 kişiyi yakaladı. Yakalanan şüpheli şahısların araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramada; plastik şişeler içerisinde 67.30 litre el yapımı boğma rakı ve 46 şişe kaçak yabancı bandrollü ve bandrolsüz alkollü içki ele geçirildi. Şüpheli şahıslar hakkında soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 08 Ocak 2018 Pazartesi 19:59
  1. Eskişehir
  2. kaçak içki
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD 200 bin kişiyi sınır dışı edecek
    1. ABD 200 bin kişiyi sınır dışı edecek
    2. Fazıl Say'a büyük şok! Reddedildi...
    3. Suudi Arabistan'da bir ilk! Kadınlar..
    4. Terör örgütü YRK'dan İran'daki..
    5. Kayserispor'dan kötü prova!
    6. Sivasspor hazırlıklarını sürdürdü
    7. Amerika düğmeye bastı 200 bin kişiyi..
    8. Kocaman: Transfer isteriz ama...
    9. Fransız Alpleri'nde 'kırmızı alarm'
    10. Ceza alan FETÖ sanığı mahkeme heyetini..
    11. Kongrelerde ortalık karışmıştı! Nedeni..
    12. SPK'dan eski Bank Asya yöneticilerine..
    13. Tunceli’de terör örgütüne darbe
    14. ‘ATİK’ uyuşturucuya geçit vermedi
    15. 2018 de Yeni Trend Mobilyalar
    16. Dün Türkeş bugün Bahçeli... Türkeş,..
    17. Rusya açıkladı: 13 silahlı İHA ile..
    18. Ümraniye'de Ocak ayında kültür sanat..
    19. Gökyüzü Koleji bursluluk sınavına..
    20. Hayal Ortağım sanatın sesi oldu
    Irak parlamentosundan ABD'yi şoke eden karar!
    Irak parlamentosundan ABD'yi şoke eden karar!
    Uzman Çavuş'un üstünden çıktı... Gözaltına alındı!
    Uzman Çavuş'un üstünden çıktı... Gözaltına alındı!
    Erdoğan anlaştı! Tam 5 bin 700 ton...
    Erdoğan anlaştı! Tam 5 bin 700 ton...
    İslam düşmanlarından çirkin saldırı!
    İslam düşmanlarından çirkin saldırı!
    Ünlü iş adamı çatıdan düşerek hayatını kaybetti
    Ünlü iş adamı çatıdan düşerek hayatını kaybetti

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 07.01.2018
    Osman Baydemir'e büyük şok! Gözaltına alındı...
    Osman Baydemir'e büyük şok! Gözaltına alındı...
    Dünyaya çağrıda bulundu: ABD'yi durduralım, aksi halde...
    Dünyaya çağrıda bulundu: ABD'yi durduralım, aksi halde...