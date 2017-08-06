Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Eskişehir'de ikiye bölünen araçta feci şekilde can verdiler

Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında ikiye bölünen otomobilde bulunan 2 kişi hayatını kaybetti.

06 Ağustos 2017 Pazar 12:13
Eskişehir'de ikiye bölünen araçta feci şekilde can verdiler

Hasan Yılmaz (19) idaresindeki 26 RL 486 plakalı otomobil, Uluönder Mahallesi İsmet İnönü Caddesi’nde yol kenarında bulunan ağaca ve elektrik direğine çarptı. Çarpma sonucunda ikiye bölünen otomobil içinde bulunan sürücü ile yolcu olarak bulunan Umut Kayır (18), olay yerinde hayatını kaybetti. İki gencin cesedi otopsileri yapılmak üzere Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

17-08/06/k.jpg

Haber Tarihi: 06 Ağustos 2017 Pazar 12:13
  1. ESKİŞEHİR
  2. TRAFİK KAZASI
  3. OTOMOBİL
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakan açıkladı! Siber saldırılara karşı yerlisi geliyor...
    1. Bakan açıkladı! Siber saldırılara..
    2. Hükümetten 'Wikipedia' duyurusu:..
    3. Aziz Yıldırım:Lens gitsin diye dua ettik
    4. Kocaeli'de sensörlü trafik ışıkları..
    5. Diyarbakır'da silahlı kavga: 3 kişi..
    6. Adapazarı'nda arazisi imara..
    7. Mardin’de çareyi fosseptik çukuruna..
    8. Filistin’de siber saldırı
    9. TSK'da kurmaylık sistemi değişti
    10. Sırrı talimatı aldı! Terör örgütüne..
    11. Fenerbahçe'de yılın transfer bombası..
    12. Antalya’da polis, boğulan babasının..
    13. Marmaray inşaatında ceset çıktı
    14. Yalçın Topçu'dan Kemal..
    15. Topuklu ayakkabıyla araç kullanmak..
    16. Bingöl'de 1 PKK'lı öldürüldü
    17. 'Benden ümidinizi kesmeyin' ifadesinin..
    18. Sosyal medyada tanıştığı kişiler..
    19. Darbeci FETÖ, MİT TIR'larını..
    20. İstanbul Esenyurt'ta eşini öldüren 2..
    Nato konvoyuna saldırı... ABD askerleri öldü
    Nato konvoyuna saldırı... ABD askerleri öldü
    200 km ile giden Tofaş'a yetişemeyen Mercedesli
    200 km ile giden Tofaş'a yetişemeyen Mercedesli
    Güne kötü haberle başladık! Ölü ve yaralılar var
    Güne kötü haberle başladık! Ölü ve yaralılar var
    Hüseyin Gülerce Fatih Altaylı'nın arşivini açtı
    Hüseyin Gülerce Fatih Altaylı'nın arşivini açtı