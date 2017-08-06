Eskişehir'de ikiye bölünen araçta feci şekilde can verdiler

Hasan Yılmaz (19) idaresindeki 26 RL 486 plakalı otomobil, Uluönder Mahallesi İsmet İnönü Caddesi’nde yol kenarında bulunan ağaca ve elektrik direğine çarptı. Çarpma sonucunda ikiye bölünen otomobil içinde bulunan sürücü ile yolcu olarak bulunan Umut Kayır (18), olay yerinde hayatını kaybetti. İki gencin cesedi otopsileri yapılmak üzere Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.