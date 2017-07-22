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Eskişehir’de ’Hero’ tişörtü giyen kişi gözaltına alındı

Eskişehir’de ’Hero’ yazılı tişört giyen şahıs gözaltına alındı.

22 Temmuz 2017 Cumartesi 23:38
Eskişehir’de ’Hero’ tişörtü giyen kişi gözaltına alındı

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir’de izinli olan bir polis memuru, ’Hero’ yazılı tişört giyen bir şahıs gördü. 25 yaşlarındaki Ç.B.’yi bir süre takip eden polis memuru, olayı resmi ekiplere haber verdi. İhbar üzerine şahsın görüldüğü alana çok sayıda polis sevk edildi. İsmet İnönü Caddesi üzerinde dikkatli bir çalışma yapan polis ekipleri şahsı buldu. Gözaltına alınan şahıs, sağlık raporu için Yunus Emre Devlet Hastanesine götürüldü. Şahsın yanında bulunan siyah tişörtlü arkadaşı ise serbest bırakıldı.

Haber Tarihi: 22 Temmuz 2017 Cumartesi 23:38
  1. Eskişehir
  2. İsmet İnönü
  3. Yunus Emre
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