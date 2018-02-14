Eskişehir'de FETÖ'den yakalama kararı bulunan astsubay gözaltına alındı
Fethullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan yakalama kararı bulunan muvazzaf astsubaygözaltına alındı.14 Şubat 2018 Çarşamba 11:36
Amasya'da devam eden soruşturma kapsamında, Hava Savunma Komutanlığında görevli Astsubay S.S hakkında FETÖ'ye üye olmak suçundan yakalama kararı çıkarıldı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alınan S.S., soruşturmanın sürdüğü Merzifon'a gönderilecek.
YORUM YAZ