Eskişehir'de FETÖ'den yakalama kararı bulunan astsubay gözaltına alındı

Amasya'da devam eden soruşturma kapsamında, Hava Savunma Komutanlığında görevli Astsubay S.S hakkında FETÖ'ye üye olmak suçundan yakalama kararı çıkarıldı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alınan S.S., soruşturmanın sürdüğü Merzifon'a gönderilecek.