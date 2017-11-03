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Eskişehir'de FETÖ operasyonu: 13 gözaltı

Eskişehir'de FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

03 Kasım 2017 Cuma 10:49
Eskişehir'de FETÖ operasyonu: 13 gözaltı

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, örgütün gizli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları öne sürülen 13 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Haber Tarihi: 03 Kasım 2017 Cuma 10:49
  1. Eskişehir
  2. FETÖ
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