Eskişehir'de feci kaza! 1 ölü 2 yaralı

Kaza, Afyonkarahisar-Eskişehir karayolu üzerinde bulunan Gökbahçe Mahallesi yakınlarında meydana geldi. M.A. idaresindeki otomobil, yolun kaygan olması sebebiyle şarampole devrildi. Kazada sürücü ile birlikte yolcular S.A. ve M.İ.H.A. yaralandı. Yaralılar Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’ne sevk edilirken, M.İ.H.A. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer 2 yaralının hayati tehlikesi bulunmazken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.