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Eskişehir'de bylock kullanan avukata gözaltı

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, "ByLock" kullandığı iddia edilen kadın avukat, gözaltına alındı.

24 Ocak 2018 Çarşamba 10:48
Eskişehir'de bylock kullanan avukata gözaltı

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı öne sürülen avukat S.S.U, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince belirlenen adresinde yakalandı.

Emniyete getirilen zanlının sorgusu sürüyor. Zanlının, avukat olan eşinin de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında cezaevinde tutuklu olduğu öğrenildi.

Haber Tarihi: 24 Ocak 2018 Çarşamba 10:48
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