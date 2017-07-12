Eskişehir’de 6 DEAŞ üyesi yakalandı
Eskişehir’de terör örgütü DEAŞ’a yönelik gerçekleştirilen operasyon sonucu 6 şahıs yakalandı.12 Temmuz 2017 Çarşamba 11:19
Eskişehir’de terör örgütü DEAŞ’a yönelik gerçekleştirilen operasyon sonucu 6 şahıs yakalandı.
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, soruşturma kapsamında 6 ayrı adrese operasyon düzenledi. Operasyonda, Irak uyruklu M.A.A.Q., F.M.A.Q., M.M.A.J.L., A.Y.M.L.R., C.Y.M.Ş. ile M.D.A.A. yakalandı.