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Eskişehir’de 6 DEAŞ üyesi yakalandı

Eskişehir’de terör örgütü DEAŞ’a yönelik gerçekleştirilen operasyon sonucu 6 şahıs yakalandı.

12 Temmuz 2017 Çarşamba 11:19
Eskişehir’de 6 DEAŞ üyesi yakalandı

Eskişehir’de terör örgütü DEAŞ’a yönelik gerçekleştirilen operasyon sonucu 6 şahıs yakalandı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, soruşturma kapsamında 6 ayrı adrese operasyon düzenledi. Operasyonda, Irak uyruklu M.A.A.Q., F.M.A.Q., M.M.A.J.L., A.Y.M.L.R., C.Y.M.Ş. ile M.D.A.A. yakalandı.

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2017 Çarşamba 11:19
  1. Emniyet Müdürlüğü
  2. Eskişehir
  3. Cumhuriyet Başsavcılığı
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