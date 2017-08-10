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Eskişehir Ülkü Ocaklarından sendikalara ziyaret

Eskişehir Ülkü Ocakları İl Başkanı Yasin Yumrukaya ve beraberindeki yöneticiler ile üniversite teşkilatları üyeleri Türkiye Kamu Sen’e bağlı 4 sendika şubesini ziyaret etti.

10 Ağustos 2017 Perşembe 19:31
Eskişehir Ülkü Ocaklarından sendikalara ziyaret

Ülkücüler, Türk Tarım Orman Sen Eskişehir Şube Başkanı Hüsnü Tuncer, Türk Yerel Hizmet Sen Eskişehir Şube Başkanı Hasan Hüseyin Uygun, Türk Diyanet Vakıf Sen Eskişehir Şube Başkanı Ergün Çakıcıer ve Türk Eğitim Sen Üniversiteler 2 no’lu Eskişehir Şube Başkanı Gürol Yer ve yönetim kurulu üyelerini ile sendika binasında görüştü. Samimi hava içerisinde gerçekleştirilen ziyaretinde Eskişehir Ülkü Ocakları İl Başkanı Yasin Yumrukaya, Eskişehir’deki Ülkü Ocaklarının çalışmaları hakkında bilgiler vererek projeleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Sendika başkanları da, sendikaların iş kolları hakkında da bilgiler verdiler. Ayrıca, 4 sendikanın başkanları, Ülkü Ocakları ile beraber ziyarete gelen üniversite teşkilatlarındaki gençlere, sendikaların önemini, çalışmalarını ve ileride sendikalarda gençlerin görev alacakları konularında bilgiler verdiler.

Ziyaretin anısına Türk Tarım Orman, SenEskişehir Şube Başkanı Hüsnü Tuncer, Eskişehir Ülkü Ocakları kütüphanesine armağan için, Eskişehir Ülkü Ocakları İl Başkanı Yasin Yumrukaya’ya kitap hediye takdim etti.

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2017 Perşembe 19:31
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