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Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı'na saldırı girişimi!

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'e saldırı girişiminde bulunuldu.

29 Temmuz 2017 Cumartesi 20:04
Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı'na saldırı girişimi!

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'i, kimliği henüz belirlenemeyen kişi darp etmeye çalıştı.

Alınan bilgiye göre, Eski Bağlar Mahallesi Üniversitesi Caddesi'ndeki açık hava parkından yürüyerek geçen Büyükerşen, bu sırada bir işyeri sahibiyle henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı sözlü tartışma yaşadı.

Tartışmanın devam ettiği sırada, işyeri sahibinin yanında bulunan bir kişi, silahını çıkardıktan sonra Büyükerşen'i darp etmeye çalıştı.

Etraftakilerin araya girmesiyle Büyükerşen yara almadan olay yerinden uzaklaştırılarak Haller Gençlik Merkezi'ne götürüldü.

Olay yerine gelen polis ekipleri, Büyükerşen'in ifadesi doğrultusunda saldırı girişiminde bulunan kişiyi arama çalışması başlattı.

Haber Tarihi: 29 Temmuz 2017 Cumartesi 20:04
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  • Kıpchak Kıpchak 26 dk önce
    Geçmiş olsun
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