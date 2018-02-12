'Eskiden milletimizin bile derdiyle uğraşamazken...'

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Kayseri Dağ Komando Tugay Komutanlığında görevli Uzman Çavuş Volkan Uçar, Afrin'de düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'ndan yaşadıklarını anlattı.
12 Şubat 2018 Pazartesi 09:19
Haber Tarihi: 12 Şubat 2018 Pazartesi 09:19
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