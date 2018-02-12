Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

'Eskiden milletimizin bile derdiyle uğraşamazken...'

Kayseri Dağ Komando Tugay Komutanlığında görevli Uzman Çavuş Volkan Uçar, Afrin'de düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'ndan yaşadıklarını anlattı.

12 Şubat 2018 Pazartesi 09:19
Haber Tarihi: 12 Şubat 2018 Pazartesi 09:19
  1. Uzman Çavuş Volkan Uçar

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tükürük testiyle hangi hastalıklar belirlenecek?
    1. Tükürük testiyle hangi hastalıklar..
    2. O ülkeden Türkiye'ye teklif: 10 yıl..
    3. Kılıçdaroğlu'ndan skandal karar!..
    4. Tarihinin en kapsamlı restorasyon..
    5. Ajda Pekkan'dan Afrin açıklaması
    6. Survivor gençliği okulları cehenneme..
    7. Çocuklarda gece uyutmayan hırıltının..
    8. ''PKK'nın elinde 800 rehine var''
    9. Vitamin eksikliklerin yol açtığı..
    10. SGK'lı neden fark veriyor?
    11. Afrin şehidine vefasızlık, ertesi gün..
    12. Onlarda Afrin'e gidiyor
    13. Sosyal medyayı sallayan benzerlik!
    14. 25 terörist öldürüldü
    15. Böbrek sağlığınız için bu tahlilleri..
    16. Üç harflilerden tüyleri diken diken..
    17. Hakkari'den acı haber! Şehit ve..
    18. İstanbul'daki dev AVM iflas etti
    19. Anne karnında bebeğin kalbi neden durur?
    20. Göz ve kulaktaki teknoloji..
    Ahmet Davutoğlu 'kirli planı' açıkladı
    Ahmet Davutoğlu 'kirli planı' açıkladı
    Ülke harap halde ama... Sahte zaferi O başkentte şeker dağıtarak kutladılar!
    Ülke harap halde ama... Sahte zaferi O başkentte şeker dağıtarak kutladılar!
    Dokuzu da yan yana defnedildi
    Dokuzu da yan yana defnedildi
    HDP'nin yeni Eş Genel Başkanları belli oldu
    HDP'nin yeni Eş Genel Başkanları belli oldu
    İsmi sır gibi saklanıyor..."İstediğimiz zaman indirebiliriz"
    İsmi sır gibi saklanıyor..."İstediğimiz zaman indirebiliriz"

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 10.02.2018
    Türkiye’nin hakiki dostları kendini gösteriyor… Terör örgütünün sesini kestiler!
    Türkiye’nin hakiki dostları kendini gösteriyor… Terör örgütünün sesini kestiler!
    Eşcinsel sapkınlık dizilere yayılıyor
    Eşcinsel sapkınlık dizilere yayılıyor