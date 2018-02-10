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Eski Vali Mutlu cezaevinden tahliye oldu

Eski İstanbul Emniyet Müdürü ile birlikte yargılanan Eski İstanbul Avni Mutlu akşam saatlerinde Silivri Cezaevi'nden tahliye oldu.

10 Şubat 2018 Cumartesi 09:11
Eski Vali Mutlu cezaevinden tahliye oldu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mülkiye" yapılanması davasında 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan ve tutuklulukta kaldığı süre göz önünde bulundurularak tahliyesine karar verilen eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, cezaevinden çıktı.

Silivri Cezaevi'nden jandarma aracıyla çıkarılan ve TEM Otoyolu bağlantı yoluna getirilen Mutlu, burada yakınlarınca karşılandı.

Mutlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Kış gününde bu mutlu anımızı bizlerle paylaşmak üzere bir arada bulundunuz. Hepinize teşekkür ediyorum. İlave söyleyeceğim bir şey yok, çok mutluyum. dedi.

Haber Tarihi: 10 Şubat 2018 Cumartesi 09:11
  1. Fetullahçı Terör Örgütü
  2. FETÖ
  3. TEM Otoyolu
  4. Silivri Cezaevi
  5. İstanbul

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