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Eski Üsküdar Belediye Başkanı Mustafa Kara'nın ağabeyi Hakk'a yürüdü

Eski Üsküdar Belediye Başkanı Mustafa Kara'nın ağabeyi, Ahmet Kara bir süredir tedavi gördüğü hastanede Hakk'a yürüdü.

27 Ocak 2018 Cumartesi 12:07
Eski Üsküdar Belediye Başkanı Mustafa Kara'nın ağabeyi Hakk'a yürüdü

Eski Üsküdar Belediye Başkanı Mustafa Kara'nın ağabeyi, Çağrı marketlerinin kurucularından Ahmet Kara tedavi gördüğü hastanede dün akşam hayatını kaybetti. Merhum Kara'nın cenaze namazı bugün ikindi namazına müteakiben Marmara İlahiyat Camii'nde kılınacak. Bizler merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz.

AHMET KARA KİMDİR?

1957 yılında Kars'ın Akkaya ilçesinde doğan Ahmet Kara, imam hatip lisesini bitirdikten sonra Erzurum Atatürk Üniversitesi'ni kazandı ve Türk Dili Edebiyatı bölümünden mezun oldu. Bir süre Nevşehir Endüstri Meslek Lisesinde edebiyat öğretmenliği yapan Ahmet Kara daha sonra toptan gıda işi yapan kardeşleri ile birlikte 1986 yılında Çağrı Marketlerinin kuruluşunda yer aldı. Perakende sektörünün büyük markalarından olan Çağrı Marketlerinin Yönetim Kurulu üyeliğini de yapan Ahmet Kara, aynı zamanda Mavera Eğitim ve Sağlık Vakfı Mütevelli Üyesi ve Kars Ardahan Iğdır Kalkındırma Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi'ydi. Ahmet Kara, 12 Eylül askeri darbesinin mağdurları arasında yer alıyordu.

Haber Tarihi: 27 Ocak 2018 Cumartesi 12:07
  1. Eski Üsküdar Belediye Başkanı Mustafa Kara
  2. Ahmet Kara
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