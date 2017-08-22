Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Eski TÜBİTAK çalışanlarına ByLock operasyonu: 5 gözaltı

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından TÜBİTAK’taki FETÖ/PDY yapılanmasına yönelik başlatılan soruşturmada ByLock kullandığı tespit edilen 5 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

22 Ağustos 2017 Salı 16:21
Eski TÜBİTAK çalışanlarına ByLock operasyonu: 5 gözaltı

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’ndaki (TÜBİTAK) FETÖ/PDY yapılanmasına yönelik soruşturmalar devam ediyor.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında TÜBİTAK’tan ihraç edilmiş ve örgütün haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen 5 kişi hakkında gözaltı çıkarıldı. Kararın ardından polis ekiplerince yapılan operasyonlarda 2 kişi yakalanarak gözaltına alınırken, firari olan 3 kişinin yakalama çalışmaları ise devam ettiği öğrenildi.

Haber Tarihi: 22 Ağustos 2017 Salı 16:21
  1. kocaeli
  2. ByLock
  3. operasyon
  4. türkiye
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ayvalık-Altınoluk BADO Seferleri Başlıyor
    1. Ayvalık-Altınoluk BADO Seferleri..
    2. Trabzonspor'a Burak müjdesi!
    3. Arabasının camını kapatmak isterken..
    4. Adana'da dolmuş ile motosiklet..
    5. Avustralya'da beyaz koala heyecanı!
    6. Aydın’da imam kaza yaptı cenaze ortada..
    7. Kazada ölen genç futbolcu 2 ay önce..
    8. Zonguldak'taki darbe girişimi davası..
    9. AK Partili vekilden 'Ahmet Şan' tepkisi!
    10. Tokat'ta 6 gündür haber yok! Telefonda..
    11. Tokat'ta halk midibüsü sulama kanalına..
    12. Kastamonu için kuvvetli yağmur uyarısı
    13. Hac'da yeni uygulamalar hayata geçirildi
    14. Altının kilogramı 145 bin 900 liraya..
    15. İstanbul Eminönü'nden 5'e alıp..
    16. Fransız Bakan Collomb: Türkiye ile çok..
    17. Rusya'dan S-400 açıklaması! Anlaşma..
    18. İşte tarım havzalarında desteklenecek..
    19. Fenerbahçeli yöneticiler Milan kulüp..
    20. Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr...
    Bordo Berelilerde 'Aksakallı' depremi!
    Bordo Berelilerde 'Aksakallı' depremi!
    ABD vurmaya başladı!
    ABD vurmaya başladı!
    Rusya'yı panik bastı! 'Başkenti taşıyalım'
    Rusya'yı panik bastı! 'Başkenti taşıyalım'
    Koray Aydın resmen açıkladı! Teşkilatı ben kuracağım...
    Koray Aydın resmen açıkladı! Teşkilatı ben kuracağım...