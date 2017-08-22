Eski TÜBİTAK çalışanlarına ByLock operasyonu: 5 gözaltı

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’ndaki (TÜBİTAK) FETÖ/PDY yapılanmasına yönelik soruşturmalar devam ediyor.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında TÜBİTAK’tan ihraç edilmiş ve örgütün haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen 5 kişi hakkında gözaltı çıkarıldı. Kararın ardından polis ekiplerince yapılan operasyonlarda 2 kişi yakalanarak gözaltına alınırken, firari olan 3 kişinin yakalama çalışmaları ise devam ettiği öğrenildi.