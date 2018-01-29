Eski TBMM Danışma Meclis Üyesi Dikmen vefat etti
Eski TBMM Danışma Meclisi Üyesi Ali Dikmen hayatını kaybetti. Dikmen'in cenazesi çarşamba günü Denizli'deki Delikli Çınar Yeni Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Denizli Asri Mezarlığı'nda toprağa verilecek.29 Ocak 2018 Pazartesi 18:09
Dikmen'in cenazesi, çarşamba günü Denizli'deki Delikli Çınar Yeni Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Denizli Asri Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
Denizli'nin Çal ilçesinde 1924'te doğan Dikmen, Harp Okulu ve Kara Harp Akademisinden mezun oldu.
Edirne 3'üncü Mekanize Tümen Komutanlığı yapan Dikmen, 1981-1983 yıllarında Danışma Meclisi Edirne Üyeliği görevini yürüttü. Dikmen, evli ve 1 çocuk babasıydı.