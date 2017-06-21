Eski seçim sandıkları onlara yuva oldu

Seçim sandıklarının artık şeffaf malzemeden üretilmesi dolayısıyla yıllarca seçimlerde kullanılan eski ahşap sandıklar, Gaziantep'te şimdilerde kedilere ev sahipliği yapıyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Dairesi bünyesinde faaliyet gösteren Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ndeki hayvanlara en iyi şartlarda hizmet sunulurken, sokakta veya doğada yaşayan hayvanlar da unutulmuyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Dairesi ekibi, Yüksek Seçim Kurulu yetkilileriyle görüşerek depolarda atıl bekleyen ahşap seçim sandıklarını bakımdan geçirdi. Sandıklar kedilerin kışın soğuktan yazın da sıcaktan korunacakları barınaklar haline getirildi.

Sandıktan "kedi evleri", hayvanseverlere ücretsiz dağıtılıyor. Ayrıca kentin belirli noktalarına bırakılarak sokak hayvanlarına yuva olması sağlanıyor.

Daire Başkanı Celal Özsöyler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayvanat bahçesindeki, sokaklardaki veya doğadaki hayvanların mümkün olan en iyi şartlarda yaşamaları için çalıştıklarını söyledi.

Özellikle kent içinde sokaklarda yaşayan sahipsiz kediler için parklarda kedi evleri oluşturduklarını ifade eden Özsöyler, buralara düzenli olarak su ve mama bıraktıklarını anlattı.

Özsöyler, bunun yanı sıra hayvanseverler için kedi evleri yapmak istediklerini bu kapsamda da eski seçim sandıklarını kullanabilecekleri fikrinin akıllarına geldiğini belirtti.

"YSK'dan daha fazla sandık talep ettik"

Şeffaf seçim sandıklarının kullanılmaya başlamasıyla depolarda atıl bekleyen seçim sandıklarını Yüksek Seçim Kuruluyla görüşerek talep ettiklerini aktaran Özsöyler, şunları kaydetti:

"Onlar da sandıkları bize verdi. Sandıkları hayvanat bahçemizdeki marangoz atölyesinde tadilattan geçirdik, boyattık. Hayvanların kışın soğuktan, yazın da sıcaktan etkilenmemesi için üzerlerini koruyucu plakalarla kapladık ve kediler için barınak haline getirdik. Şu ana kadar yaklaşık 250 barınağı isteyen hayvanseverlere ulaştırdık. Evlere, apartmanların bahçelerine ve parklara konuldu bunlar. Amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını da kontrol ediyoruz. Çok olumlu tepkiler alıyoruz bununla ilgili. Çok fazla talep var. YSK'dan daha fazla sandık talep ettik. Onları da kedi barınağı haline getireceğiz."