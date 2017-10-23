Eski savcı ve hakim çifte FETÖ davasında 15'er yıl hapis talebi

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) yargı mensuplarına yönelik soruşturma kapsamında eski Hatay cumhuriyet savcısı ile aynı yerde görev yapan eski hakim eşi hakkında 15'er yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.

FETÖ/PDY ile bağlantılı olduğu iddiasıyla meslekten ihraç edilip tutuklanan eski savcı Ö.Ö. (34) ve kendisi gibi meslekten ihraç edilip adli kontrol şartıyla serbest bırakılan eski hakim eşi C.G.Ö. (34) hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan iddianame hazırlandı.

Hatay'ın, Adana Bölge Adliye Mahkemesi görev alanı içinde bulunması nedeniyle Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianame yapılan değerlendirme sonucunda kabul edildi.

İddianamede, 15'er yıl hapis cezası ile cezalandırılması istenen sanıklardan Ö.Ö'nün örgüt üyelerinin gizli iletişim programı ByLock'u kullandığının tespit edildiği, diğer sanık C.G.Ö'nün de kapatılan Yargıçlar ve Savcılar Birliğine dernek kapatılıncaya kadar üye olduğu belirtildi.

Sanık çiftle ilgili bilgi sahibi olan tanık ve itirafçıların da ifadelerine iddianamede yer verildi.

Şüpheli olarak ifadesi alınan B.K, 2015 yılı başlarında yapıya ait evlerdeki sohbet toplantılarına katıldığını, bu sohbetlerde adli ve idari yargı mensupları arasında Ö.Ö'yü de gördüğünü söyledi.

Örgütle bağlantı tanık ifadelerinde

Gizli tanık "Ihlamur" da öğrenim gördüğü zaman evlerinde hukuk fakültesinde okuyan öğrenciler arasında Ö.Ö'nün de bulunduğunu belirtti.

Gizli tanık "Yıldırım" ise staj bittikten sonra Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde bir ilde hakim olarak göreve başladığını ifade ederek, "Kısa bir süre sonra cumhuriyet savcısı olarak B.Y. bana geldi. Kendisini tanıttı. Birlikte sohbet edeceğimiz ve toplantılar yapacağımızı söyledi. Daha sonra cumhuriyet savcıları Ö.Ö. ve K.M. ile tanıştım. Burada görev yaptığım süre boyunca bu kişilerle cemaat mensubu olarak görüştük, toplantılar yaptık. Bu toplantıları genel de Ö.Ö'nün evinde yapıyorduk. Bizim sorumluluğumuzu B.Y. yapıyordu." dedi.

Şüpheli olarak ifadesi alınan M.Ö. de sanık Ö.Ö'nün yapının içinde olduğunu ve örgütsel toplantıları organize ettiğini öne sürdü.

Toplantılara cep telefonu getirilmemesinin istendiğini aktaran M.Ö, Ö.Ö'nün de kendi adına kayıtlı olmayan bir hat aracılığıyla örgüt yöneticileriyle iletişim kurduğunu söyledi.

İddianamede savunmalarına da yer verilen sanık çift, haklarındaki örgüt üyeliği suçlamasını kabul etmedi.

Çiftin yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

Kaynak: AA