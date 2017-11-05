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Eski savcı kendini 'Mehdi' ilan etti

FETÖ'den ihraç edilen eski savcı Akif Özgün'ün "itirafçı" olarak ifade verdiği, daha sonra ise "mehdi" olduğunu iddia edip ifadesini geri çektiği ortaya çıktı.

05 Kasım 2017 Pazar 11:55
Eski savcı kendini 'Mehdi' ilan etti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, FETÖ'ye iltisakı olduğu gerekçesiyle meslekten ihraç edilen hakim-savcılara yönelik soruşturma kapsamında eski Başsavcıvekili Ercan Şafak hakkında hazırlanan iddianamede, eski savcı Akif Özgün'ün ifadelerine yer verildi.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından meslekten ihraç edilerek firari olarak aranan ve en son görev yaptığı Uşak'ta 17 Ağustos 2016'da yakalanan ve tutuklanan kapatılan Üsküdar Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 2011 yılında “reyting ölçüm ve yapım şirketlerine” yönelik soruşturmayı da yürüten eski Savcı Özgün hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan soruşturma yürütülüyor.

Soruşturma kapsamında 2 Mayıs'ta ifadesi alınan Akif Ögün'ün, etkin pişmanlıktan yararlanarak samimi itiraflarda bulunduğu belirtildi. Özgün'ün ifadesinde, İstanbul'da ve kendisinin görev yaptığı diğer illerde de görev yapan FETÖ şüphelisi hakim ve savcıların birçoğunu tanıdığını, söz konusu şahısların örgüte üye olduğunu ve toplantılarına katıldığını söylediği kaydedildi.
Özgün'ün, birçoğunun sonradan kumpas olduğu anlaşılan soruşturmaları yürüten eski Başsavcıvekili Ercan Şafak hakkında da "örgüt üyesi" olduğuna dair beyanları da Şafak hakkında hazırlanan iddianamede yer aldı.

Eski Savcı Özgün'ün bu beyanlarından 2 gün sonra yani 4 Mayıs'ta soruşturmanın yürütüldüğü savcılığa bir dilekçe göndererek, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak amacıyla verdiği ifadesinin "gerçek dışı" olduğunu ve kendisinin "mehdi" olduğunu ifade ettiği ortaya çıktı.

Eski savcı Özgün hakkındaki soruşturma ise sürüyor.

Özgün'ün en sonra görev yaptığı Uşak adliyesindeki odasında yapılan aramalarda, biri 12, diğeri 3 olmak üzere 15 terabaytlık özel veri depolama cihazı bulunmuştu. Özgün'ün, network ağları ile cihazlardan veri toplamak için adliyedeki odasına özel internet hattı çektiği iddia edilmişti.

Şüpheli Akif Özgün sırasıyla Üsküdar Cumhuriyet Başsavcılığı'nda savcı, ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca “Başsavcıvekili” olarak görev yaptıktan sonra 17/25 Aralık 2013'teki FETÖ kumpas soruşturmalarının ardından ilk önce İstanbul Adalar Cumhuriyet Başsavcılığı'na savcı olarak atanmıştı. Burada da kısa bir süre çalıştıktan sonra 2015 yılında Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilen Özgün, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından örgüte iltisaklı olduğu gerekçesiyle meslekten çıkarılmış ve hakkında yakalama kararı verilmişti.

Haber Tarihi: 05 Kasım 2017 Pazar 11:55
  1. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu
  2. FETÖ
  3. Başsavcıvekili Ercan Şafak
  4. 15 Temmuz darbe girişimi
  • habil sünbülhabil sünbül1 sa önce
    bu adamlar var ya savcı olmuş hakim olmuş general olmuş emniyet müdürü olmuşlar amma "ADAM" olamamışlar...bu unvanlarında bile sıkıntı var onları olurkende allah bilir hep soruları sızdırılarak olmuşlardır yoksa olacaklarını sanmıyorum.bu kadar akıllı olsalardı zaten bu FETÖ denen hain örgütün gerçek yüzünü gördükten sonra en azından REİS in söylediği zamanlarda seçim meydanlarında EY PENSİLVANYA diye bağırdığı zamanlarda dönmeleri gerekirdi.. YAZIKLAR OLSUN
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