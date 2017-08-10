Eski SAT komandosundan itiraf!

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili olarak çapraz sorguya alınan eski Kuzey Deniz Saha Komutanlığı Kurmay Başkanı Tuğamiral Ömer Faruk Harmancık, kendinden önceki sanıklar gibi soruları geçiştirdi, tavırları ve cevaplarıyla da salondakilerin tepkisini çekti. Harmancık, "Telefonun neden kapalıydı?" sorusuna, "Şarjım bitmişti. Verdikleri telefonun patates hat çıktı. Sahibini tanımıyorum" cevabını verirken, Akıncı Üssü'nde "kripto koridor" olarak tanımlanan yerde bulunmasına ise "Tuvalet arıyordum" yalanını uydurdu.

SAT KOMANDOSU SANIKTAN GERİ ADIM

- Akıncı Üssü davası dün, sanık Harmancık'ın çapraz sorgusuyla devam etti. Mahkeme Başkanı Selfet Giray, Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan eski SAT Komandosu sanık Mustafa Özel'in, SEGBİS yoluyla mahkemeye verdiği "Bir FETÖ'cünün evine gittik. Burada Ömer Faruk Harmancık da vardı. 'Tamam bu cuma başlayın' diye haber geldi" şeklindeki ifadesini okudu. Harmancık'ın bu ifadeyi kabul etmemesi üzerine Giray, sanık Özel'e söz verdi. Özel ise "Aileme bir şey olmasından çekiniyorum. O gün verdiğim ifadeyi kabul etmemden dolayı da başıma bir şey gelebilir" diyerek FETÖ tarafından tehdit edildiğini itiraf etmiş oldu.

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, kargo uçağıyla İstanbul'a gitmek için Akıncı'ya gittiği bahanesine sığınan Harmancık'a, "Akıncı'ya gitmeden önce kargo uçağının olup olmadığını neden sormadığını" sordu. Harmancık, "Yaptığımın hata olduğunu, bir eşeklik yaptığımı kabul ediyorum" diyerek soruyu geçiştirdi.



O DA İMAMINI KORUDU

- Sivil olarak, darbe girişiminin yönetildiği 143. Filo'ya neden gittiği ve 'kripto koridor' olarak tanımlanan yerde neden bulunduğunun sorulması üzerine ise Ömer Faruk Harmancık, "Tuvalet arıyordum" yalanına sağındı. Bunun üzerine sanığa, "Aynı koridordan Kemal Batmaz da birkaç kez geçmiş. Orada karşılaştınız mı?" sorusu soruldu. Harmancık da diğer cuntacılar gibi sivil imam Batmaz'ın adını duyunca, "Bu soruya cevap vermiyorum" diyerek imamını korudu.

- Cuntacı Amiral Harmancık'ın, aleyhinde beyanda bulunan herkes için, "Husumetim var" bahanesine sığınması dikkat çekti.

- Avukat "Akıncı'dan kalkan uçaklar Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşlarını, Meclisi'ni bombaladı. Cinayet mahallinde bulunan bir kısım şüphelilerden birisi de sizsiniz ve dosya mevcudiyetine göre oradaki eli kana bulaşmış kişilerdensiniz. Ancak ifadelerde her bir sanık kendisini dışarıda tutuyor ve bu maddi delilleri çürütmekle uğraşmıyor. Siz mahkemeye değil de başka yerlere mi bir şeyler anlatmak istiyorsunuz?" diye sordu. Harmancık ise, "Sadece kendi adıma savunma yapmaya çalışıyorum" demekle yetindi.

Harmancık, avukatın "Bu darbeyi sizce kim yaptı?" sorusuna ise "FETÖ" diyemedi. Avukat Hüseyin Aydın'ın Erzurum'da karara bağlanan bir darbe dosyasının Yargıtay tarafından onandığını ve bunun bir FETÖ darbesi olduğunun yargı kararıyla kesinleştiğini belirterek, "Darbenin FETÖ'cü bir darbe olduğu konusunda hala tereddütünüz var mı?" diye sordu. Sanık ise "Mahkeme karar verdiyse kesindir" demekle yetindi.



GÜLEN'E TERÖRİST BAŞI DİYEMEDİ

- "Sizce bu darbenin ardında terörist başı Fetullah Gülen var mı?" sorusuna ise sanık, "Ben o söylediğiniz isimle beraber yargılanıyorum. Ben o ismin terörist başı olduğunu kabul edersem kendi teröristliğimi de kabul etmiş olurum. Dosyadan ayırın cevap vereyim" dedi. Bunun üzerine şehit ve gazi yakınları, "Zaten teröristsin" diyerek tepki gösterdi.



KÜSTAHLIKTA SINIR TANIMADI

Harmancık'ın ardından Genelkurmay eski Personel ve Yönetim Daire Başkanlığı Şube Müdürü Kurmay Albay Mustafa Barış Avıalan savunma yaptı. Avıalan'ın çapraz sorgusu sırasında yöneltilen soruya küstahça karşılık vermesi salondaki tansiyonu yükseltti. Avıalan'ın darbe gecesi için "Ben silahımla sadece şahsi güvenliğimi sağladım. Başka da bir şey yapamadım" sözleri üzerine avukat Hüseyin Aydın "Bu kadar şehit gazi yakını varken ve silahsız olarak canlarını ortaya koyarken siz er meydanından kahramanlıktan söz etmeye utanmıyor musunuz?" dedi.

SABAH