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Eski rektör gözaltına alındı

Batman Üniversitesi eski Rektörü Prf. Dr. Abdulselam Uluçam, Cumhuriyet Savcılığı’nca yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

08 Temmuz 2017 Cumartesi 19:13
Eski rektör gözaltına alındı

Batman Üniversitesi eski Rektörü ve Hasankeyf arkeolojik kazı başkanı Prof. Dr. Abdulselam Uluçam, sabah saatlerinde Hasankeyf kalesinde arkeolojik kazı çalışmaları sırasında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Batman Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen Uluçam’ın işlemleri devam ediyor.

Haber Tarihi: 08 Temmuz 2017 Cumartesi 19:13
  1. Emniyet Müdürlüğü
  2. Batman
  3. Ab
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