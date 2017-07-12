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Eski rektör FETÖ'den tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdusselam Uluçam, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

12 Temmuz 2017 Çarşamba 23:08
Eski rektör FETÖ'den tutuklandı

FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan Karabük Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı, Hasankeyf Arkeolojik Kazı Çalışmaları Başkanı ve eski Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Uluçam tutuklandı.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, Hasankeyf Arkeolojik Kazı Çalışmaları Başkanlığı görevini de yürüten Prof. Dr. Uluçam, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Uluçam, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

Cumartesi günü, kazı başkanlığı yaptığı Hasankeyf ilçesinde gözaltına alınan Uluçam, örgütün sözde "hava kuvvetleri imamı" firari Adil Öksüz'ün yakın ilişki içinde olduğu FETÖ ile iltisaklı, Arnavutluk'taki Epoka Üniversitesi ile protokol imzaladığı ve 17/25 Aralık operasyonları ile 15 Temmuz'daki darbe girişimine rağmen protokolü iptal etmediği gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2017 Çarşamba 23:08
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