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Eski polislere FETÖ operasyonu: 12 kişi yakalandı

İstanbul merkezli 9 ilde yapılan FETÖ operasyonunda, Bylock kullandığı tespit edilen 12 eski polis yakalandı.

19 Ağustos 2017 Cumartesi 15:29
Eski polislere FETÖ operasyonu: 12 kişi yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce , İstanbul merkezli 9 ilde haklarında FETÖ/PDY'nin gizli haberleşme programı Bylock kulandıkları suçlamasıyla gözaltı kararı bulunan KHK'larla meslekten ihraç edilmiş 19 eski polise yönelik yapılan operasyon düzenlendi. Operasyonda 12 kişi yakalanırken diğer kişilerin  yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.



 

Haber Tarihi: 19 Ağustos 2017 Cumartesi 15:29
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