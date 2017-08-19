Eski polislere FETÖ operasyonu: 12 kişi yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce , İstanbul merkezli 9 ilde haklarında FETÖ/PDY'nin gizli haberleşme programı Bylock kulandıkları suçlamasıyla gözaltı kararı bulunan KHK'larla meslekten ihraç edilmiş 19 eski polise yönelik yapılan operasyon düzenlendi. Operasyonda 12 kişi yakalanırken diğer kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.





