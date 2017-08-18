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Eski paraların fiyatı şaşırtıyor

Samsun’da eski paralardan oluşan koleksiyon hazırlayan emekli öğretmen İslam Acar, S serisine ait eski 1 milyon liranın 500 TL değerinde olduğunu söyledi.

18 Ağustos 2017 Cuma 18:04
Eski paraların fiyatı şaşırtıyor

Uzun yıllar Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni olarak Anadolu’nun çeşitli yerlerinde görev yapan 68 yaşındaki İslam Acar, 1999 yılında emekli olduktan sonra antikaya merak sardı. Öğretmenlik yaptığı yıllarda Anadolu’nun çeşitli yerlerini gezerek eski paraları toplayan Acar, hazırladığı para koleksiyonunu satışa sundu. İlkadım ilçesi Bankalar Caddesi’ne küçük bir tezgah açan Acar’ın para koleksiyonunda Cumhuriyet tarihinde basılan ilk paralardan Turgut Özal döneminde basılan paralara kadar birçok kağıt ve madeni parayı bulmak mümkün. 1995 yılında basılan 6 sıfırlı eski 1 milyon TL’lerin 12 sene önce tedavülden kalktığını hatırlatan Acar, “Bu paralar şimdilerde çok değerlendi. Eski 6 sıfırlı 1 milyon TL’ler şu an günümüzün 1 TL’sidir. Ancak bu paraların değeri serisine göre değişiyor. Elimde bulunan S serisine ait 1 milyon TL az basıldığı ve nadir bulunduğundan değerli para kategorisine giriyor. Bugün bu çok sıfırlı 1 milyonun satış fiyatı 500 TL’dir. Mesela eski 5 bin TL’lerin değerleri de 500 TL’dir. Ancak serisine göre değişir. Eğer az basılan serideki bir paraysa fiyatı yüksek olabilir. Yoksa aynı paranın çok basılan serilerini her yerde bulmanız mümkün. Bunlar değersiz ve 2-3 liraya satılan paralardır. 1970’li yıllarda basılan bazı değerli kağıt paralar da var. Bunlar da serilerine göre 2 bin liradan 30 bin TL’ye kadar satılabiliyor” dedi.

Emekli öğretmen İslam Acar, “Ben bu işi para kazanmanın yanı sıra vatandaşlarımıza eski kültürümüzü göstermek ve onları tarihi yolculuğa çıkarmak için yapıyorum. Ben günlük çay çorba paramı kazandığım zaman bu bana yetiyor. Bendeki paralar bazı internet sitelerinde yüksek rakamlara satışa sunuluyor. Vatandaşlarımız bunlara aldanmamalıdır. Paraların serilerini ve değerlerini iyi bilmeden eski paralara fazladan ücret ödemesinler” diye konuştu.

Haber Tarihi: 18 Ağustos 2017 Cuma 18:04
  1. Samsun
  2. İlkadım
  3. Turgut Özal
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