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Eski Oramiral Özden Örnek'in oğlu hayatını kaybetti

Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Emekli Oramiral Özden Örnek'in oğlu Burak Örnek hayatını kaybetti.

20 Ocak 2018 Cumartesi 16:30
Eski Oramiral Özden Örnek'in oğlu hayatını kaybetti

Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Emekli Oramiral Özden Örnek’in oğlu Burak Örnek hayatını kaybetti. Bir süredir tedavi gördüğü öğrenilen Burak Örnek bu sabah İstanbul’da vefat etti.

Yaklaşık bir ay önce ikizleri doğan Burak Örnek, yönetmen kardeşi Tolga Örnek gibi Türk sinemasının da yakından tanıdığı bir isimdi. Örnek, 2003 yılında vizyona giren Hititler ile 2005 yılında vizyona giren ve Çanakkale Destanı’nı anlatan Gelibolu filmlerinin yapımcılığını üstlenmişti.

Örnek’in cenazesi yarın öğle namazına müteakip Levent Camii’nden kaldırılacak.

Haber Tarihi: 20 Ocak 2018 Cumartesi 16:30
  1. Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Emekli Oramiral Özden Örnek
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