Eski öğrencisinden Terim'i aşağılayan sözler!

Galatasaray'ın eski futbolcularından Frank de Boer, A Milli Takımımızın teknik direktörü Fatih Terim hakkında şoke eden sözler sarf etti.

Eski öğrencisinden Terim'i aşağılayan sözler!
Eklenme: 08 Ocak 2017, 12:18
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Hollandalı teknik adam verdiği özel bir röportaj esnasında, "Hiddink, Rijkaard, Advocaat bunlardan bir şeyler öğrendim. Fatih Terim'den de, futbolun nasıl oynanmaması gerektiğini öğrendim. O da bir nevi öğrenmek sayılır" diye konuştu.

'TAM ANLAMIYLA GERÇEK MEGOLAMAN'

Frank de Boer, önceki yıllarda yaptığı bir açıklamada yine Fatih Terim'i hedef almıştı. De Boer, eski teknik direktörü için “Kendisi futboldan çok dış görüntüsüyle ilgilenirdi. Benim hiçbir yerde görmediğim bir şeydi. Yarım sezonluk bir dönemde aynı kıyafetle diğer antrenmana çıktığını görmedim. Bu gerçekten inanılmazdı. Tam anlamıyla gerçek bir megolamandı" ifadelerini kullanmıştı. 


(Yeni Şafak)
 
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