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Eski müdürden yeni müdüre bombalı tuzak

Osmaniye'de okul müdürlüğü yapan Osman Avcıoğlu'nun lokantada yemek yediği sırada aracına yerleştirilen el yapımı patlayıcı infilak etti.

03 Temmuz 2017 Pazartesi 18:15
Eski müdürden yeni müdüre bombalı tuzak

Osmaniye'de okul müdürünün kamyonetine yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu araçta hasar oluştu, okulun eski müdürü ile eniştesi gözaltına alındı.

Sumbas Binali Yıldırım Yatılı Bölge Ortaokuluna kısa süre önce müdür olarak atanan Osman Avcıoğlu, Sumbas ilçesine bağlı Gaffarlı köyü yakınlarındaki lokantada yemek yediği sırada park halinde bulunan 80 AH 432 plakalı kamyonetinin motor kısmında patlama meydana geldi.

Motor bölümünde çıkan yangını kendi imkanlarıyla söndüren Avcıoğlu, aracı incelediğinde sağ ön tekerleğin iç kısmında bantla sarılı düzeneği fark etti.

Bomba imha ekibince yapılan incelemede düzeneğin boru tipi el yapımı patlayıcı olduğu belirlendi.

Olayla ilgili soruşturmada Avcıoğlu'nun kendisinden önceki okul müdürü Nizamettin F. ile aralarında husumet bulunduğu, aynı gün Nizamettin F'nin Avcıoğlu'na tehdit mesajları attığı tespit edildi.

Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve plaka tanıma sisteminin incelenmesi sonucu olay günü otomobiliyle Osman Avcıoğlu'nu takip ettiği belirlenen Nizamettin F. gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Nizamettin F'nin, olayı eniştesi Ali O'nun planladığını söylemesi üzerine zanlı gözaltına alındı, suçunu itiraf eden Ali O. çıkarıldığı mahkemece cezaevine gönderildi.

 

Haber Tarihi: 03 Temmuz 2017 Pazartesi 18:15
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