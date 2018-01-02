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Eski Mossad yöneticisi: İran kazanını karıştırmayın

Eski Mossad yöneticisi Efraim Halevy, İsrail'in İran olayları karşısında sessizliğini korumasını önerdi.

02 Ocak 2018 Salı 15:33
Eski Mossad yöneticisi: İran kazanını karıştırmayın

Eski Mossad yöneticisi Efraim Halevy, İran'da devam eden olaylara ilişkin açıklama yaptı. Halevy, Jerusalem Post'a verdiği bir röportajda, İsrail'in İran'daki olaylar karşısında sessizliğini korumasını önerdi. “İsrail İran'da olanlar karşısında sessizce oturur ve İran'ın kendi kendine tükenmesini beklerse iyi yapar” dedi.

"İRAN KAZANINI KARIŞTIRMAMAK EN İYİSİ"

Halevy, “Kendimizi İran'daki olaylara karıştırırsak hiçbir açıdan fayda sağlayamayız. Kendi problemlerimiz bize yeter” dedi. “İran kazanını karıştırmamanın” daha iyi olacağını öne sürdü.

"İRAN REJİMİ ÇOK İHTİYATLI"

İran'daki protestoların “İsrail'in yararına pozitif gelişmeler” olduğunu ve “sonuçlarının da İsrail'in faydasına olabileceğini” belirten Halevy, İran rejiminin ise protestolarla mücadele “çok ihtiyatlı hareket ettiğini” belirtti.

Yaklaşık 40 yılını İsrail istihbaratına harcayan Halevy, “Eğer daha akıllı olursak ve İran'la ilgili her şeyin üzerine atılmazsak hem İran'daki ılımlılar hem de kendimiz için iyi büyük bir iyilik yapmış oluruz” diye konuştu.

İsrail ve İran arasında 1979'da Şah rejimi devrilene kadar sıkı ilişkiler bulunuyordu.

Timetürk

Haber Tarihi: 02 Ocak 2018 Salı 15:33
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • yücelyücel34 dk önce
    Zaten nerede işinize gelen bir pislik olsa hep sessiz kalalım dersiniz Mısır da da aynısını yaptınız aşşağılıklar.
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